Tin Srbić je na gimnastičarskom Svjetskom kupu u Dohi osvojio prvo mjesto sa visokih 14.400 bodova. Ovo mu je peto zlatno odličje sa Svjetskog kupa, drugo iz Dohe.

U finalni nastup ušao je kao najbolje ocijenjeni vježbač na preči, da bi to i potvrdio najbolje ocijenjenom vježbom. Drugo mjesto zauzeo je Japanac Hidetoki Miyachi. Randy Leru, Kubanac, je bio treći. O jačini konkurencijie u kojoj je Tin Srbić izborio pobjedu jasno govori i činjenica da je aktualni svjetski prvak na preči, Nizozemac Epke Zonderland, bio sedmi.

O nastupu u finalu Tin Srbić je rekao: “Najteži nastup dosad u karijeri! Ne znam zašto, ali bilo je tako. Išao sam zadnji i znao sam da sam, ako sve napravim kako treba, prvi. Nije mi krenulo prema planu, nisam uspio povezati kombinaciju koju sam htio, tako da sam to morao mijenjati usred vježbe. Uspio sam ostatak odraditi kako spada do kraja, i to najbolje u tom trenutku. Stvarno sam jako sretan što sam uspio i mogu reći da tek sada kreće borba za Tokio.”

Filip Ude, na žalost nije odvježbao na konju s hvataljkama na razini koja mu je donijela naslov svjetskog,, europskog i olimpijskog doprvaka. “Dva puta sam pao na istom elementu i jednostavno je bilo loše. Jednostavno čista tehnička greška, ali što je, tu je. Nadam se da ću do Europskog prvenstva za tri tjedna to uspjeti popraviti i da će biti kako treba”,rekao je nakon nastupa Filip Ude. Njegov nastup ocijenjen je sa 11.663bodova, što mu je donijelo osmo mjesto.

Slijedeći nastup naših gimnastičara je na Europskom prvenstvu koje 10. travnja počinje u Poljskom Szczecinu.

Branko Kuzele