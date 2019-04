Najekstremnije natjecanje u videoigrama u Hrvatskoj koje se odvija 40 metara iznad zemlje održat će se u subotu 13. travnja na Jarunu. Natjecanje traje od 11:00 do 19:00 sati, a natjecatelje će na ulazu na Jarun s ulice Hrvatskog sokola podići do razine osmerokatnice uz pomoć dizalice i posebno dizajniranog stola s 22 sjedeća mjesta.



Gaming in the sky organizira Lvl8 u svrhu lansiranja novog proizvoda usmjerenog prema gaming publici iz Hrvatske i većine susjednih zemalja, koje nas jezično razumiju, a kojem je svrha pomoći gamerima da dosegnu višu razinu bilo da se radi o igračima koji žele streamati, e-sportašima ili pak organizatorima natjecanja i gaming konvencija.

Gaming in the sky, njihov event prvijenac, je službeno lansiranje Lvl8. medija kojim žele, kako kažu u svojoj najavi, pokazati namjeru da gaming učine atraktivnijim no ikad.

Na samom eventu će se odvijati gaming natjecanje u PUBG-u, jednoj od najpopularnijih videoigara današnjice, žanra battle royale, iz kojeg izlazi samo jedan pobjednik. U meču će sudjelovati 18 sudionika, a u prvom dizanju će to biti 18 poznatih gamera iz Hrvatske i Srbije koji će se nakon toga družiti s gledateljima među kojima su Mudja, Bassi, Gospodin Paklara, Archer7, Malajski Tapir, SerbianGamersBL, Crni i Laura, Fico, Shzzor, Magic Leon i drugi.

U drugom meču će sudjelovati 18 sretnih dobitnika nagradnog natječaja koji se odvijaju na Lvl8. YouTube kanalu koje čekaju nagrade i poklon paketi.