Pobjednik Regionalne vaterpolo lige odlučit će se ovog vikenda na bazenu Mladosti. U petak 19. travnja u prvoj polufinalnoj utakmici susreću se Jadran Herceg Novi i Jug CO od 18.30 sati, dok u 20.15 sati igraju domaćin Mladost i splitski Jadran. Finale je na rasporedu u subotu, 20. travnja u 17 sati. Ulaz ne sve utakmice je besplatan.

Zagrebačka Mladost završila je regularni dio Regionalne vaterpolske lige prvim mjestom te time izborila domaćinstvo završnice, a Žapci vjeruju kako mogu iskoristiti prednost domaćeg bazena i osvojiti titulu.

”Uoči Final Foura i naše polufinalne utakmice s Jadranom sam optimist. Nadam se da će nas publika podržati u velikom broju, trebamo podršku naših navijača. Mišljenja sam da ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu, nadam se da dobrom rezultatu i prolasku u finale. Jadran je pokazao da je vrlo dobra, na trenutke i odlična ekipa. Nadam se da ćemo za utakmicu u petak biti kompletni, proći u finale i spremno dočekati protivnika koji nas tamo čeka!” – izjavio je trener Mladosti Zoran Bajić.

Mladost i Jadran susreli su se prošle subote u Ligi prvaka u kojoj je pobjedu odnijela splitska momčad te trener Ivan Asić ne skriva svoj optimizam za ponovni susret u petak.

”Mislim da će Final Four biti izuzetno interesantan. Kada gledamo trenutnu formu, Jug je prvi favorit bez obzira što je Mladost bila prva u regularnom dijelu. Što se tiče utakmice između Juga i Herceg Novog te nas i Mladosti mislim da će utakmice biti neizvjesne. Vjerujem da ćemo se pokazati u pravom svjetlu i odigrati jedan kvalitetan Final Four!” – izjavio je trener splitskog Jadrana Ivan Asić.

Jug je regularni dio Regionalne lige završio na trećem mjestu, a Dubrovčani su izborili i plasman u Final Eight Lige prvaka. Ipak, trener Juga Vjekoslav Kobešćak ističe da će ovogodišnja završnica biti neizvjesna.

”Očekuje nas puno neizvjesniji Final Four nego prošle dvije-tri sezone. Nastupaju tri momčadi koje su u Ligi prvaka, a od toga je jedna izborila nastup na Final Eight, i jedna momčad koja je igrala protekli vikend finale Euro kupa. Dakle, vrlo zanimljiv završni turnir, nema izrazitog favorita i to je jedna lijepa pozivnica za navijače. – izjavio je trener Juga Vjekoslav Kobešćak.

Jadran Herceg Novi u Zagreb dolazi nakon finala Euro kupa u kojem je bolji bio francuski Marseille.

”Final Four Regionalne lige za nas dolazi u teškom trenutku, nakon poraza u finalu Euro kupa. Moramo se oporaviti psihološki prije dolaska u Zagreb i utakmice s najboljom ekipom u regiji, Jugom. Imamo dosta iskustva s njima, ali nismo imali puno uspjeha posljednjih godina. Pokušat ćemo pokazati da nismo slučajno završili ispred njih na tablici, za nas utakmica mora biti bez greške ako im želimo parirati. Izazov je igrati Final Four i moramo pokazati da naša sezona nije slučajna!” – izjavio je trener Jadran Herceg Novog Vladimir Gojković.

Dva dana uzbudljivih vaterpolskih dvoboja okupit će najbolje klubove u regiji. Čak tri hrvatska kluba u završnici još jedna je potvrda kvalitete rada u hrvatskom klupskom vaterpolu te prava sportska poslastica za zagrebačku publiku.