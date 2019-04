Prije nepune dvije godine Mladost je bila gotovo na izdisaju. Dolaskom novog vodstva, na čelu s predsjednicom kluba Anom Stojić Deban situacija se u bitnome popravila. Riješen je veliki dio financijskih zaostataka, igrači su počeli dobivati redovne plaće, a svoje zadovoljstvo situacijom pokazali su pobjedama u bazenu. Ulaganje i trud vaterpolista Mladosti prepoznala je i publika koja je kroz cijelu sezonu ove mladiće bodrila s tribina i davala im dodatni poticaj.

Po prvi puta i vaterpolistice ŽAVK Mladost i vaterpolisti HAVK Mladost u samo nekoliko dana razmaka osvojili su Regionalnu vaterpolo ligu. Zagreb je dom najtrofejnijeg hrvatskog vaterpolskog kluba Mladosti, a vaterpolistima je ovo, nakon godina bez trofeja, jedna od najvećih pobjeda. Na osvajanje Regionalne lige dva zagrebačka kluba posebno je ponosan Gradonačelnik Milan Bandić. On je sa suradnicima u palači Dverce upriličio prijem vaterpolistica i vaterpolista prilikom kojeg je izjavio: „Vaterpolistice ŽAVK-a i vaterpolisti Mladosti upisani su zlatnim slovima u hrvatsku i zagrebačku vaterpolo povijest. Grad Zagreb prepoznaje te će i dalje davati veliku podršku sportašima, našim najboljim ambasadorima. Vi ste pokazali da se unatoč teškim problemima napornim radom i zalaganjem može doći do zlatnog odličja. Vi ste ponos našeg grada i uime svih građana i moje osobno ime, od srca Vam čestitam i želim uspjeh u idućim sezonama!”































”Naš prvotni zadatak bio je konsolidacija i postavljanje kluba na noge. Pred sportskim dijelom kluba nije bio postavljen imperativ osvajanja trofeja u ovoj sezoni. No, zajedno s igračima uspjeli smo biti najbolji u regiji, domu najboljeg svjetskog vaterpola. Čestitam ovim momcima koji su ostavili srce u bazenu. Vjerujem kako je pred nama nova, još uspješnija sezona.” – izjavila je predsjednica HAVK Mladost Ana Stojić Deban.

Vaterpolisticama Mladosti ovo je drugi uzastopni naslov pobjednica Regionalne vaterpolske lige. Zajedno s vaterpolistima ovim odličjima šalju jednu pozitivnu poruku te poticaj djeci i mladima na bavljenje vaterpolom i sportom u cjelini.

”Nije bilo lako, bilo je teških trenutaka i izazova, no kao kolektiv mi smo ih prebrodili i dali sve od sebe u najvažnijem trenutku. Ova titula jednako tako pripada i našim navijačima kojih je ove godine bilo itekako više nego prethodnih sezona. Mi smo to prepoznali i na njihovim krilima došli do jednog od najboljih rezultata Mladosti posljednjih godina. Uz nas, tu su i vaterpolistice ŽAVK-a s kojima smo zajedno ovim rezultatima upisani u povijest zagrebačkog sporta!”– izjavio je kapetan Mladosti Ivan Marcelić.

Za ŽAVK Mladost ove su sezone igrale: Dina Lordan, Emmi Miljković, Nataša Šerkinić, Latica Medvešek, Petra Bukić, Mia Topić, Lidija Crnički, Kiara Brnetić, Filipa Petrić, Rea Lacić, Dea Domazet, Katarina Tufeković, Matea Skelin i Petra Županić. ŽAVK Mladost do zlata je vodila trenerica Mia Šimunić te pomoćne trenerice Dunja Bračun i Morena Marinković.

Za HAVK Mladost igrali su Ivan Marcelić, Jerko Jurlina, Luka Sučić, Antonio Petković, Branimir Herceg, Cosmin Radu, Franko Lazić, Ivan Buljubašić, Jerko Anzulović, Konstantin Kharkov, Lovre Miloš, Luka Bajić, Marino Čagalj, Matias Biljaka, Miloš Ćuk, Tin Fabris i Tomislav Stipo Samardžić. S klupe ih je vodio glavni trener Zoran Bajić, uz pomoćne trenere Hrvoja Hrestaka i Franau Vićana, fizioterapeuta Damira Luketića i kondicijskog trenera Peru Kuterovca. (autor : Toni Dabinović)