Slobodan Prosperov Novak, odnosno njegova izdavačka tvrtka Lilliput, je za pripremu izdavanja knjiga o srednovjekovnoj hrvatskoj književnosti u zadnjih godinu dana iz gradskog proračuna dobio najmanje 740 tisuća kuna.

Mi smo prije dva dana otkrili kako je Liliputu u travnju ove godine aktom gradonačelnika Milana Bandića odobrena isplata od 400 tisuća kuna.

Novinar Jutarnjeg lista Marko Špoljar pak u današnjem izdanju tih novina otkriva kako je za isti projekt Lilliput dobio donaciju i prošle godine. Također aktom gradonačelnika Milana Bandića iz srpnja prošle godine Liliputu je odobrena za ovaj projekt isplata od 340 tisuća kuna.

Kako to da smo mi objavili jednu brojku, a Jutarnji list drugu? Naime, i mi i Jutarnji list smo objavili točnu, ali nepotpunu informaciju. I mi i oni smo pregledali i pročitali akt gradonačelnika kojom se odobrava subvencija za “Kanonski korpus hrvatske književnosti, kulturne povijesti, filozofije i znanosti”. No, promaklo nam je u istraživanju kako su za isti projekt u manje od godinu dana odobrene ne jedna nego dvije izdašne subvencije. A obje se i pojedinačno gledajući mogu smatrati rekordnima kada je riječ o subvencijama za pripremu knjiga. Barem onima što se dijele iz zagrebačkog proračuna. S obzirom da obojica autora dugo godina prate rad i djelo gradonačelnika Milana Bandića, možda nam je to trebalo pasti na pamet, ali za ispriku možemo ponuditi samo činjenicu da je pretraga službenih akata gradonačelnika već neko vrijeme znatno otežana. Tražilica arhive na zagrebačkim stranicama od kada ju koristi i USKOK ne funkcionira baš dobro, a često i nikako, pa za pronaći određeni dokument trebate znati točan datum, točku i podtočku objave ( Naime, neki akti se na internetskim stranicama “sakrivaju” pod drugim točkama iz resornog ureda).

Na konkretne upite pak iz gradsko ureda za informiranje, barem kada je o upitima ovog portala riječ, od ove godine ne odgovaraju nikako ili odgovore da ne mogu odgovoriti zbog famoznog GDPR-a kojeg tumače malo preekstenzivno.

Zato ćemo ovoga puta napisati kako je Lilliput samo za pripremu projekta Kanonskog korpusa hrvatske književnosti, kulturne povijesti, filozofije i znanosti dobio najmanje 740 tisuća kuna. Možda se pojavi još koja donacija iz zagrebačkog proračuna prije nego što knjige ugledaju svjetlo dana jer još nijedna nije dovršena.

-Pa zašto to ne bi mogla biti jedna od najvećih pojedinačnih potpora Grada Zagreba za izdavaštvo? To je jedan velik, ozbiljan i važan projekt na kojem radi mnogo autora. Nema vam u tome nikakvih privatnih odnosa, kako bi, uostalom, privatni odnosi mogli biti povezani sa strukom? Neki ljudi imaju projekte, a neki ih nemaju. Nema vam u tome ništa čudno- objasnio je Prosperov Novak u izjavi za Jutarnji list napomenuvši kako bi projekt već bio gotov da bivši ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić u posljednji trenutak nije zaustavio financiranje projekta koji se prema prvotnom planu trebao realizirati u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

To nisu jedine subvencije koje je izdavačka tvrtka Slobodana Prosperova Novaka dobila iz zagrebačkog proračuna. Kako smo već pisali u prvom tekstu, prva subvencija im je isplaćena iste godine kada je tvrtka i osnovana.

Te godine se Prosperov Novak prvi puta kandidirao i kao nositelj Bandićeve liste u jednoj od zagrebačkih izbornih jedinica, ali prag ni on ni lista nisu prošli.

Te iste 2015. godine kada se Prosperov Novak natjecao u Zagrebu da bude zastupnik u Saboru Bandićeve stranke poznati pisac je istovremeno pripremao i Knjigu o Splitu. Za Knjigu o Splitu iz zagrebačkog proračuna je dobio 140 tisuća kuna. Iz splitskog je očito dobio jako malo ili ništa jer su ukupni prihodi njegove tvrtke za tu godinu prema financijskom izvješću koje je predao Fini iznosili 151 tisuću kuna. Znači, od prodaje te i ostalih knjiga kao i od ostalih subvencija od države ili drugih gradova uprihodovali su najviše 11 tisuća kuna. Izvješća za 2016 i 2017. godinu na stranicama Fine za Lilliput nema. Rok za predaju izvješća za 2018. je istekao tek jučer tako da je moguće kako će se ono na stranicama Fine uskoro naći kada se zna da je Fina ove godine počela oštro novčano kažnjavati tvrtke koje svoju obvezu predaje financijskih izvješća ne ispunjavaju. Nije te kazne bio pošteđen ni nositelj HDZ-ove liste Karlo Ressler kojeg je Fina kaznila sa 2400 kuna iako njegova tvrtka Siva sova uopće nije ni poslovala – ni sa državom i gradovima, a ni sa privatnim tvrtkama.

No, mladi lav HDZ-a očito nije znao uskladiti svoje političke i poslovne obveze tako uspješno kao naš poznati književnik.

Ova godina će mu biti osobito uspješna. Naime, gradonačelnik Bandić već ima običaj da sve knjige čiju pripremu iz proračuna plaća od Prosperova Novaka i otkupljuje kada ih on jednom i dovrši.

Ne sumnjamo da će tako biti i sada.

A prema najavama izdavača, ovaj kapitalni višegodišnji projekt bi trebao biti dovršen za mjesec dana.