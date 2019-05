Od 7. do 9., 14. do 16. te 28. do 30. lipnja, Homesick festival Zagreb posjetit će 15 zagrebačkih stanova, a umjetnici inspirirani vlastitom poviješću, djetinjstvom, svakodnevnim životom, željama ili snovima će u vašem stanu, samo za vas i publiku koju vi pozovete, izvesti po dvije nove predstave suvremenog kazališta.



Vaš dom postat će intimna pozornica – od suvremenog plesa u vašoj dnevnoj sobi, interaktivnog protesta u vašoj kuhinji, do kazališnog eseja u vašoj spavaćoj sobi –

Homesick festival vam pruža mogućnost drugačijeg, uzbudljivog, povezivanja s vlastitim iskustvom doma, trenutne lokacije, životne situacije ili stanja bivanja.



Uz minimalno napora i birokracije (jer uvijek je potrebno samo malo dobre volje i pozitivan stav), pretvorite svoj stan u mikro pozornicu i, na jedan dan, postanite vlasnik vlastitog kazališta! Novi projekt Ganz novih Perforacija – Homesick festival Zagreb – kazalište je koje dolazi k vama, u vaš dom!



Info i prijave na ganznoveperforacije@gmail.com. Više na https://thisisadominoproject.org/homesick-festival/. Predstave Homesick festivala Zagreb se ne naplaćuju, ali gledatelji mogu ostaviti donaciju.



UPUTSTVA ZA UPOTREBU HOMESICK FESTIVALA ZAGREB



Želim vas pozvati u svoj dom, što trebam napraviti?



Homesick festival Zagreb možete udomiti na e-mail adresi: ganznoveperforacije@gmail.com. Kontaktirajte nas i dogovorite točan datum, vrijeme i umjetnike.

Mogući termini izvedbe su: 7, 8 i 9.6., 14, 15 i 16.6. te 28, 29 i 30.6. (svakog petka u 20h, svake subote i nedjelje u 17h i 20h). Javite nam željeni datum i vrijeme izvedbe (predložite nam dva termina koja bi vam odgovarala) te ime jednog željenog umjetnika, a drugoga ćemo vam predložiti mi. Pošaljite nam i vaše ime, prezime, adresu i kvart (u Zagrebu), očekivani broj gostiju te vaš kontakt telefon. Po rezervaciji, primate e-mail potvrde s datumom i vremenom izvedbe te imenima umjetnika, a na dan izvedbe par umjetnika dolazi k vama kući kako bi predstave izveli uživo.



Mogu li na predstave pozvati svoje prijatelje, obitelj, susjede?



Vaša kuća, vaše kazalište, vaša pravila! Publiku birate vi, stoga iskoristite ovu priliku za ponovno okupljanje najbližih, kao kazališni šlagvort za tulum, obiteljsku proslavu ili jedinstveno iskustvo koje želite podijeliti s prijateljima i obitelji!



Hoću li imati kakve troškove?



Predstave Homesick festivala Zagreb se ne naplaćuju, ali po odgledanim predstavama možete ostaviti donaciju. Sve ostalo potrebno za realizaciju predstava (npr. rekvizite i kostime) donose umjetnici.



Tko su umjetnici i kakve predstave mogu očekivati?



Sve ovisi o umjetnicima koji će vas posjetiti. Michikazu Matsune je japansko-austrijski izvedbeni umjetnik čiji rad karakterizira zaigranost, kritičnost i poetski apsurd; Bruno Isaković je izvođač i koreograf koji stvara body art performanse i plesne predstave; Vedrana Klepica je kazališna autorica i dramaturginja čije su drame izvođene u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Austriji, Njemačkoj, Australiji i Argentini; Nina Kurtela je plesna i vizualna umjetnica koja u svojim multidisciplinarnim radovima propituje pojmove doma, identiteta i pripadnosti. ( autor teksta: Silvija Stipanov, umjetnička voditeljica Ganz novih Perforacija)