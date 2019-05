Grad Zagreb i ove godine organizira proslavu u povodu obilježavanja završetka nastave srednjoškolskog obrazovanja učenika završnih razreda zagrebačkih srednjih škola – Dan zagrebačkih maturanata 2019. – 22. svibnja 2019.

Program proslave počinje u 11,00 sati na Trgu bana Jelačića, gdje je predviđeno okupljanje oko 6.000 maturanata te glazbeni program u izvedbi DJ Turk & Jocker uz pratnju Jakše Jordesa na saxofonu, Marka Petra Oreškovića i Lea Milea.



Svim okupljenima će se u 11,55 sati obratiti gradonačelnik Milan Bandić koji će točno u podne, već tradicionalno, povesti povorku s maturantima od Trga bana Josipa Jelačića prema parku Bundek.



Povorka se na Bundeku očekuje oko 13,30, gdje će se slavlju pridružiti još otprilike 2.000 maturanata. Voditelj programa na Bundeku, koji će trajati do 21,00 sat, bit će animator Marko Petar Orešković, a organiziran je i bogat glazbeni program u kojem će sudjelovati: Turk The DJ, Phillip J & Monks, Domagoj Ivanković (Sax), Kings band live, DJ Vilim Haramina, DJ Go Cut & Domagoj Ivanković (Sax) te kao specijalno iznenađenje INDIRA FORZA.



• U parku Bundek, a u svrhu sigurnog i dostojanstvenog obilježavanja Dana zagrebačkih maturanata, cijelo vrijeme održavanja programa dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci, redarska i zaštitarska služba, a nakon završetka programa, radi lakšeg i bržeg povratka mladih svojim domovima, organizirane su pojačane linije javnog gradskog prijevoza.



• Trasa dolaska na Bundek:

Praška – Trg N. Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva – Miramarska – Ulica grada Vukovara – Hrvatske bratske zajednice (most Slobode) – Damira Tomljanovića-Gavrana – Bundek. Povorku će pratiti zdravstvena ekipa, prometna policija i zaštitari.