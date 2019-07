Zagrebačku kulturnu ljetnu scenu i ove će godine obogatiti jedinstvena manifestacija promocije knjige i čitanja More knjiga u organizaciji izdavačke kuće Lumen. More knjiga održava se peti put zaredom u samome srcu Zagreba, gradskom parku Zrinjevac, a trajat će sve do 14. srpnja. Svi zainteresirani posjetitelji imat će priliku uživati u promociji novih naslova knjiga, jedinstvenim književnim susretima, filmskim projekcijama na otvorenom, glazbenim poslasticama te brojnim drugim iznenađenjima svakoga dana od 10 do 24 sata.

Manifestacija More knjiga osmišljena je kao spoj umjetnosti i zabave koja će posjetiteljima kroz dvotjedno događanje donijeti više od 300 naslova na hrvatskom i engleskom jeziku koji će se moći besplatno pročitati u pravoj ljetnoj oazi. Dizajn ovogodišnje najpopularnije plaže u gradu ponovno potpisuje međunarodno priznati umjetnik Mario Miše koji je zagrebački park Zrinjevac pretvorio u intergalaktičnu plažu, omogućivši tako posjetiteljima nezaboravni spoj svijeta knjiga i dalekih galaktika.

„Svake godine More knjiga nastojimo upotpuniti brojnim novitetima te posjetiteljima ponuditi što kvalitetniji program. Trajanje ovogodišnje manifestacije produžili smo na dva tjedna kako bismo što većem broju posjetitelja približili svijet knjiga i mašte, ali i omogućili dobru zabavu u pravom ljetnom ambijentu. Cilj Mora knjiga je promovirati kulturu čitanja, potaknuti ljude da pronađu užitak u svijetu knjiga, ali i promovirati druge vrste umjetnosti. Stoga smo pri kreiranju ovogodišnjeg programa sklopili suradnju i u program uključili brojne hrvatske umjetnike iz svijeta filma, glazbe te likovne umjetnosti“, istaknula je kreativna direktorica Mora knjiga Ana Marija Žužul.

S ciljem da se potakne ljubav prema knjizi i kod najmlađih, na petom izdanju izdanju Mora knjiga održat će se i četiri radionice „Čitaj mi“ – nacionalna kampanja za promicanje čitanja djeci. Uz to, organizatori su pripremili i Lumen Art Event koji predstavlja svijet čitanja prikazan očima mladih umjetnika, filmske projekcije na otvorenom, druženja pod zvijezdama uz Music&Books x DJ Hrwoe te intergalaktički jazz by Harry Gustavson trio.

Najičekivanija knjiga godine – George R. R. Martin „Vatra i krv“

Za sve ljubitelje dobre literature najavljeno je lansiranje u prodaju „Vatre i krvi“, novog romana planetarno popularnog pisca Georgea R. R. Martina, autora serijala „Pjesma Leda i Vatre“ po kojem je snimljena uspješna HBO-ova serija „Igra prijestolja“. Najiščekivaniji roman godine izlazi u izdanju Lumen izdavaštva, a popraćen je bogatim ilustracijama poznatog crtača stripova, dizajnera te ilustratora Douga Wheatleyja. Riječ je o djelu u kojem se mogu pronaći detalji o tome što je prethodilo svemu, 300 godina prije „Igre prijestolja“, kad su Zapadne Zemlje osvojili Targaryeni – najintrigantnija plemićka obitelj iz Martinova fascinantnoga svijeta. Ljubitelji fantasy žanra i obožavatelji serijala GOT imat će priliku pronaći svoj primjerak romana na policama zagrebačke knjižare Arkadija u četvrtak, 4. srpnja u 18 sati. O temi Zašto se ne možemo „skinuti“ s Martina? urednica Lumen izdavaštva Miroslava Vučić razgovarat će s prevoditeljima Vladimirom Cvetkovićem Severom i Markom Kovačićem te urednicama Anom Briški Đirđevac i Sonjom Miličević Vukelić u petak, 5. srpnja, u 11 sati.

Što se tiče novih promocija knjiga, posjetitelji Mora knjiga uživat će u predstavljanju romana „Živoliki“ Jaya Kristoffa i „Carica Romanovih“ C. W. Gortnera, promociji znanstvene knjige i udžbenika „Agencije za odnose s javnošću“ autorice Mirele Holy te knjige „Televizijski program“ dugogodišnjeg televizijskog novinara Damira Matkovića.