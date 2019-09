Kakva bi to jesen u Zagrebu bila bez Zagreb Burger Festivala, ove godine ojačanog ljutinama by TABASCO®?!

Od ovog četvrtka, 12. pa sve do 22. rujna na Strossmayerovom trgu prošpancirajte svoje majice s prošlogodišnjim flekama od umaka i usporedite ih s novima koje će pripremati burger majstori, neki poznati otprije, ali s novim kreacijama i naravno, neki novi.

Staru, poznatu ekipu predvode Mate Janković koji ove godine chefuje u TABASCO® Burger Baru i Marko Palfi koji s ekipom stiže iz Čakovca ispred Garden Bar&Kitchena, a okružit će ih kućice od kojih su neke zadnji put proglašene najboljim: Burger bar (BBQ Special bogato začinjen home made BBQ umakom od čak 26 sastojaka blogeri su zadnji put proglasili najboljim, a publika srebrnim), Kascheta (druga po ocjeni novinara), Reshetka by Đurina Hiža (među prva tri po izboru publike i novinara), Submarine Burger (njihov Special je blogerima bio “srebrni”), a nepca će nam razveseljavati i BarBaQ koji opet dolazi sa svojim posebno dizajniranim smokerom, Bread Club (oduševili sjajnim krušnim zdjelama na Fuliranju). Na Strossu će biti i American Bar Dollar, Barcode Mitra, Bistro Grill Deno, Brewbites, El Toro, Good Food, Lars&Sven, Maredo Grill, Raclette Burgers&Fries, Rougemarin, Špiro i Torpedo burger.

foto: PR Zagreb Burger Festival

Posebno iznenađenje na Festivalu će biti veganski burgeri Beyond koji zahvaljujući širenju spoznaja o genetici te razvoju visoke tehnologije u pripremi hrane imaju organoleptička svojstva pravih burgera životinjskog porijekla. E, sad (moj prijatelj iz Bosne) se s pravom pita zašto netko tko se odrekao mesa želi gledati burger koji izgleda kao da krvari i imitira meso, ali nije na nama svežderima da odgovorimo na to pitanje – siguran sam da će se između 170.000 posjetitelja (toliko ih je bilo prošle godine) sigurno naći dovoljno njih koji će vam s guštom odgovoriti na postavljeno pitanje – a probat ću ga i ja, so, stay tuned!

Da burgeromanima ne bi bilo dosadno, na kućicama će se moći kušati i šarena peciva s – kako organizatori najavljuju – neobičnim povrtno proteinskim kombinacijama, šumsko nizinski, lagano “alkoholni”, kao i burgeri od kojih se oči “znoje”. Osim burgera, na pločama i roštiljima naći će se i poneki odrezak umočen u razne inačice Kikkoman soja umaka koji su nastali prirodnom fermentacijom prema tradicionalnoj japanskoj recepturi.

Šećeraši će isto doći na svoje jer će Robert Hromalić i Le Kolač svojih 9 slatkih oblizeka iz jesenske ponude po prvi put predstaviti baš na Festivalu.

foto: facebook Zagreb Burger Festival

Žedna uha ali i grla također nisu zaboravljena: osim dobre plesne glazbene pozadine Adriatic Coastinga, moći ćete šankirati u craft beer barovima najbolje pivovare u Europskoj Uniji The Garden Brewerya, popiti žesticu s nogu u G3 Spirits Whiskey baru, zaogrnuti rub čaše šarenim šeširićima u Cocktail baru Rakijarnica&Mangosta ili kod Marina Nekića u Jamnica baru, a vinoljupcima će u čašama biti odabrana vina Jeruzalem Ormoža.

Ako se u vašem novčaniku nalazi jedna od ove dvije kartice, pravi ste sretnik jer korisnici Mastercard® i Maestro® kartica kod plaćanja ostvaruju 10% popusta.

Već prvi dan isprobat ću/ćemo sve čega ćemo se dočepati, pa iscrpni izvještaj slijedi čim dođem(o) k sebi (od sebe).