Srpska imena za pse – Lista muških i ženskih imena

Ako ste nedavno postali ponosni vlasnik šteneta ili planirate da uskoro to postanete, verovatno razmišljate o savršenom imenu za svog novog novog malog prijatelja. Pravi odabir nije uvek tako lak proces, pre svega zato što postoji toliko puno opcija. Zato ćemo vam mi pomoći tako sto ćemo podeliti neke popularne ideje i načine koje ljudi inače koriste da izaberu prikladno ime za njihovog ljubimca.

Tradicionalna srpska imena za pse

Srbija ima bogatu tradiciju i kulturu, a mnoga tradicionalna imena odražavaju karakteristike hrabrosti, snage i dostojanstva. Neki od termina su jako popularni za imenovanje pasa.

Muška imena

Beli : Ime koje simbolizuje čistotu i nevinost, ali i snagu i dostojanstvo. Beli je odličan izbor za psa bele boje ili za psa koji ima plemenit i hrabar karakter.

Grom: Kao sinonim za grmljavinu, ovo ime je savršeno je za psa sa snažnim i impozantnim izgledom.

Ženska imena

Neva : Ime koje znači “sneg” na staroslovenskom, idealno za pse bele boje ili za one koji vole zimu i sneg.

Tara: Pored toga što je ovo ime poznate reke i planine, ono takođe simbolizuje zvezdu i svetlost. Tara je odličan izbor za ženku koja ima svetlu dlaku ili svetluću ličnost.

Evo i cele liste najpoluarnijih imena za pse.

Muška imena Ženska imena Ace Aksa Aga Alba Alfi Aprilija Arči Aurelija Ares Astrica Arnold Astra Aron Amarela Artur Alisa Astor Arabela Ajaks Azra Bambi Beti Ben Bea Bingo Bjanka Bleki Bela Bobi Besi Bodo Bubica Brendi Bibi Bak Brendi Badi Kaprisa Bafi Harizma Kanon Kendi Kasper Kalipsa Cezar Kleopatra Čanta Karolina Čapi Kapri Čarli Crystal Čipsi Corinna Klint Cinnamon Koki Čelsi Čapa Čikita Čapo Ćićolina Ćićo Ćoni Ćićko Dona Ćira Delta Damsel Diva Dante Dina Deš Daphne Don Destini Delta Džesika Dido Džena Dingo Đina Dogili Đana Domino Elsa Doni Estela Dony Ela Dragon Elena Dasti Edora Džambo Eliza Džesi Elis Džon Ema Džoni Elisa Điđi Frida Đole Fina Đura Fiesta Edi Fiona Efi Fara Elipso Flekica Elis Galena Elvis Gana Enco Gorda Epi Galica Epiks Gabrijela Erasmo Golda Erik Grazia Eros Gabi Esteban Goldie Eti Jecika Ćiko Hana Falkon Hanica Faraon Hejdi Fido Hela Figaro Horta Flafi Ivi Fred Inga Frajdej Ina Friki Izabela Fani Izolda Galilej Iva Gamon Inka Gaspar Ingrid Ćipi Džoli Golijat Džubi Gordi Džupi Gordon Džani Grant Džejni Grom Jana Guliver Džemima Hanibal Jena Harun Džolica Has Kija Hektor Kali Hefes Kala Herkules Kira Hil Kiara Hinko Karila Hipi Kalina Hobit Keti Hogar Luna Hondo Lora Hopi Lara Jan Libera Ibis Lina Ikar Leksi Munja Lola Žikica Lili Žućko Linda Indigo Ljupka Ivica Ljubav Džeki Mimi Jade Moni Žagor Matilda Džasper Moli Džejson Magda Jastreb Mona Jatak Norra Javor Noa Džezi Nastasja Dživi Nera Džin Njanja Džojsi Njuškica Keni Orfelija Kiki Olivia Klodi Orka Koko Olimpiija Kroki Patricija Lajti Paradajs Laki Pepita Lesi Pegi Leks Rejna Šane Rebeka Lido Rubi Lupi Roksi Lord Rina Ludi Sara Lun Šani Ljupče Seli Maksa Šejn Maksim Žućka Mićko Žana Miško Žaklina Mafin Zoja Nelson Zimi Neptun Pahulja Neron Sunčica Nestor Šaloma Nikson Šenica Njegomir Senkica Obi Mila Ogi Skarlet Oliver Medena Oniks Shadow Orion Šila Orson Šapica Orvan Šeherezada Oto Šakira Pako Šiva Paskal Tara Paša Tajša Pat Taša Pavaroti Tesa Peki Teli Pepino Travija Tedi Tora Šapa Tena Piksi Umi Punto Urmica Pongo Vanda Popaj Volga Porto Vendi Premijer Vilma Princ Venera Princip Valkira Pueblo Viki Puki Zuleja Rambo Zita Reks Zojla Ringo Zana

Kako odabrati savršeno ime za vašeg psa?

Odabir imena za vašeg psa može biti zabavan, ali i izazovan zadatak. Ime koje odaberete odražavaće ličnost vašeg ljubimca, ali i vašu kreativnost i stil. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da odaberete savršeno ime za vašeg novog četvoronožnog prijatelja.

Razmislite o karakteristikama vašeg psa

Prvi korak u odabiru imena je razmatranje jedinstvenih karakteristika vašeg psa. Razmislite o njegovoj boji dlake, veličini, rasi, i naravno, njegovoj ličnosti.

Boja dlake i veličina

Boja dlake : Ako vaš pas ima jedinstvenu boju dlake, možete to iskoristiti kao inspiraciju. Na primer, “Crni” za crnog psa ili “Beli” za belog psa.

Veličina: Imena kao "Meda" ili "Čupa" mogu biti odličan izbor ako odražavaju stvarnu veličinu vašeg psa.

Postoji veliki broj drugih primera koje biste mogli da upotrebite. Ako ste fan filmova i igrica, odabir može biti originalniji. Na primer, imena kao što su Odin, Tor, Zevs, Džoker su popularna zbog nekih od najgledanijih filmova zadnjih godina. Odabir nije ništa manji ni kada se radi o ženskim imenima. Neki od primera koje možete uzeti u obzir su Freja, Zara, i Atina.

Rasa i karakter

Rasa : Neka imena mogu biti inspirisana rasom vašeg psa. Na primer, “Husky” za sibirskog haskija.

Karakter: Ako vaš pas ima izraženu ličnost, pokušajte da odaberete ime koje to odražava. Na primer, "Vesko" za veselog psa ili "Mirko" za mirnog psa.

Birajte kratka i jasna imena

Psi najbolje reaguju na kratka imena koja završavaju oštrim suglasnikom. Ova imena su im lakša za razumevanje i lakše ih je naučiti.

Jednosložna imena : Imena kao “Max” ili “Bex” su kratka i lako ih je izgovoriti.

Oštri suglasnici: Imena koja završavaju na "k", "t" ili "p" mogu biti lakša za psa da ih razume.

Kratka imena su uvek bila popularna. Verovatno ste mnogo puta do sada čuli kako neko svog psa doziva sa Reks! ili Žućo! Česta je pojava da ljudi prate i neke svetske trendove, gde su neka od najčešćih imena Bela, Luna, Lusi, Bond, itd. Moj pas, na primer, ima savršeno ime za njegov karatker. Ime mu je Riki, i on je omanji mešanac sa malo dužom dlakom. Ono najbitnije je da je on uvek raspoložen za igru, čak i sa ljudima koje vidi prvi put.

Pravi odabir nije nauka

Nema potrebe da previše razmišljate o imenu. U razgovoru sa mnogim ljudima sam shvatio da ulaganje previše truda uglavnom ne donosi rezultate. Sve se uvek završi sa nekoilo ideja koje dobijete odmah na startu. Upravo zbog toga, fokusirajte se na neke njegove osobine, ili napravite listu stvari koje volite, gde bi ime ljubimca moglo da vas asocira na njih.

Na primer, Kiki, kao popularne bombone. Ako imate decu, to može biti sjajna prilika da razvijate njihovu kreativnost tako što ćete zajedno razgovarati oko odabira, praviti liste, i na kraju dogovoriti ime za novog člana porodice.

Možete se uvek posavetovati i sa prijateljima ili rodbinom koji imaju pse. Oni vam mogu pomoći sa savetima i oko mnogo drugih detalja. Na primer, odabir kvalitetne hrane, šta raditi kada vas pas gricka, odabir veterinara, i još mnogo toga.

Korisni saveti

Odabir imena za vašeg novog četveronožnog prijatelja je uzbudljiv i važan zadatak. Ime koje odaberete će biti deo identiteta vašeg psa, a takođe će odražavati vašu kreativnost i stil. Evo nekoliko saveta kako odabrati savršeno ime za vašeg psa, koje možete koristiti u svom blog postu.

Birajte kratka i jednostavna imena

Kada birate ime za vašeg psa, držite se jednostavnih i kratkih imena od jednog ili dva sloga. Dugačka imena mogu zbuniti vašeg psa i otežati komunikaciju. Kratka imena su efikasna i lako ih je izgovarati više puta za redom.

Testirajte ime

Pre nego što se odlučite za konačno ime, isprobajte ga nekoliko dana. Obratite pažnju na to kako vaš pas reaguje kada ga dozivate. Ako pas brzo reaguje i lako prepoznaje ime, znate da ste napravili dobar izbor.

Izbegavajte imena koja zvuče kao naredbe

Birajte ime koje se ne rimuje ili ne zvuči slično osnovnim komandama koje planirate da naučite vašeg psa. Na primer, ime “Lesi” može se lako zameniti sa komandom “lezi”, što može dovesti do konfuzije.

Birajte Ime koje je prikladno

Izbegavajte imena koja bi mogla biti uvredljiva ili neprikladna. Ime vašeg psa treba odražavati poštovanje prema drugima i pokazivati vašu zrelost.

Nikada ne menjajte Ime starijeg psa

Ako usvajate starijeg psa koji je već naviknut na svoje ime, pokušajte izabrati ime koje zvuči slično starom. Ovo će olakšati proces prilagođavanja za vašeg novog ljubimca.

Konsultujte se ako ime asocira na člana porodice

Ako razmišljate o davanju imena vašeg psa po nekom članu porodice ili prijatelju, obavezno se prvo konsultujte sa tom osobom. Važno je da se svi osećaju ugodno sa izborom imena.

Izbegavajte najpopularnija Imena

Ako želite izbeći konfuziju u parku ili kod veterinara, možda biste trebali izbegavati najpopularnija imena za pse. Razmislite o nečemu originalnijem i jedinstvenijem. Osim toga, upečatljivo ime će zagarantovati i bolji utisak u parkovima i šetalištima.

Povežite ime sa svojim hobijima ili strastima

Ako imate određene hobije ili strasti, možete ih koristiti kao inspiraciju za ime vašeg psa. Na primer, ljubitelji knjiga mogu svog psa nazvati po omiljenom književnom liku. Neki od primera su Hari, Bora(kao Boromir), itd.

Pitanja i odgovori

Koja su opasna imena za pse?

Ako imate neku od rasa kao sto su pit bull, doberman, ili staford, imena koja bi savršeno išla uz njihov izgled su Munja, Hulk, Had, itd. Poenta je izabrati naziv koji asocira na snagu.

Kako odabrati “Cool” ime za psa?

Izabrati “Cool” ime je više indivudalno pitanje vezano za vaša interesovanja. Na primer, ako ste veliki fan igrice WoW, psa možete nazvati Artas, Silvana, ili Ilidan. Poenta je da ono bude neuobičajeno.

Da li ime može uticati na karakter psa?

Česta je zabluda da odabir imena može imati bilo kakve veze sa karakterom. Najbitnije stvari su trening i socijalizacija zato što oni najviše utiču na karatker.

Da li mogu da promenim ime psu posle nekog vremena?

Iako jeste moguće, nije preporučljivo menjati ime svom psu zato što bi ga to samo zbunilo. Sa druge strane, ukoliko rešite da udomite starijeg psa iz prihvatilišta, sigurno će se navići na novo ime nakog nekog vremena.

I za kraj

Izaberite ime koje vam se dopada. Najvažnije je da izaberete ime koje vam se zaista dopada i koje ćete rado koristiti. Vi ćete biti osoba koja će najčešće dozivati vašeg psa, stoga je ključno da se vama sviđa.