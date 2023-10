Zašto pas skače na vlasnika – Uzroci i saveti

Ništa lepše nego kada dođete kući, a vaš pas vas dočeka sa razdraganim skakanjem i mahanjem repa, zar ne? Meni je to zapravo najlepši i najdraži deo dana.

Max je, poput mnogih pasa, bio prepun energije i entuzijazma, posebno kao štene. Iako mi je to bilo jako simpatično dok je bio mali, kako je rastao, shvatila sam da nisam baš najsigurnija šta sve može da predstavlja to skakanje. Da li se samo raduje što me vidi ili postoji neki drugi razlog?

Da bih bolje razumela ovo ponašanje, morala sam da se dublje upustim u svet pasa i njihovih instinkta. Verujem da ima još mnogo vas kojima će ove informacije biti od koristi.

Prirodni instinkti i ponašanje naših ljubimaca

Psi su, kao i mnoge druge životinje, vođeni svojim instinktima. Mnoga ponašanja koja vidimo kod naših kućnih ljubimaca su rezultat evolucije i nasleđenih instinkta. Kada pas skače na vlasnika, to može biti manifestacija nekoliko različitih instinktivnih ponašanja:

1. Socijalna interakcija i hijerarhija

U divljini, vukovi i drugi preci pasa koriste skakanje kao način komunikacije unutar svog čopora. Mladi vukovi često skaču na starije članove čopora kako bi pokazali potčinjenost ili kako bi tražili pažnju.

Kada vaš pas skače na vas, postoji mogućnost da pokušava da uspostavi svoje mesto u vašem “čoporu” ili jednostavno traži vašu pažnju.

2. Izražavanje emocija i afektivnosti

Radost i uzbuđenje: Jedan od najčešćih razloga zašto pas skače na svog vlasnika je čista radost. Psi su veoma emotivne životinje i često pokazuju svoja osećanja kroz fizičku aktivnost. Kao što smo već pomenuli, kada se vratite kući nakon dužeg odsustva, vaš pas je presrećan što vas vidi i želi da vam pokaže koliko vam se raduje.

Traženje pažnje: Psi su, kao i ljudi, društvene životinje koje traže interakciju i pažnju. Ako vaš pas oseća da ne dobija dovoljno pažnje, može početi da skače na vas kako bi privukao vašu pažnju. Ovo ponašanje može biti rezultat dosade ili potrebe za igrom i interakcijom.

3. Naučeno ponašanje

Ponekad, iako možda nismo svesni toga, nagrađujemo svog ljubimca kada skače na nas. Ako vaš pas skače na vas i vi ga mazite ili mu dajete poslasticu, vrlo je verovatno da će povezati skakanje sa pozitivnom reakcijom.

Ovo može dovesti do toga da pas počne često da skače kako bi dobio nagradu ili pažnju.

4. Odsustvo obuke

Ako pas nije pravilno obučen da ne skače na ljude, verovatno će to činiti često. Mnogi vlasnici ne shvataju važnost pravilne obuke u ranoj fazi života svog ljubimca. Ako štene nauči da je skakanje na ljude prihvatljivo ponašanje, nastaviće to da radi i kada poraste.

5. Potreba za vežbanjem

Psi su po prirodi aktivne životinje koje zahtevaju redovno vežbanje. Ako vaš ljubimac ne dobija dovoljno fizičke aktivnosti, može postati nemiran i sklon skakanju kao načinu da oslobodi nagomilanu energiju.

Skakanje može biti znak da vašem psu treba više vežbanja ili igre. Ako vaš pas skače i zatim se postavi u pozu za igru (prednji deo tela nisko, zadnji deo podignut), verovatno želi da se igra s vama. Ovo je često praćeno veselim mahanjem repom i uzbuđenim lajanjem.

Pored skakanje, vaš ljubimac možda bude koristio i grickanje kao znak da želi da se igra sa vama. Ako vas zanima zašto vaš pas koristi grickanje kao način komunikacije, možda će vam biti korisno da pročitate naš drugi članak na tu temu.

6. Zdravstveni problemi

Ponekad, skakanje može biti znak zdravstvenog problema. Na primer, ako pas oseća bol ili nelagodnost u određenom delu tela, može skakati kako bi pokušao da vam skrene pažnju na taj problem. Veoma pametno, zar ne?

Uvek je dobro konsultovati se sa veterinarom ako primetite bilo kakve neuobičajene promene u ponašanju vašeg psa.

Kako reagovati na skakanje?

Postavite granice!

Važno je postaviti jasne granice kada je u pitanju ponašanje vašeg psa. Ukoliko ne želite da skače na vas, morate biti dosledni u svojim reakcijama. Ako svaki put reagujete na isti način kada vaš pas skače, on će brže naučiti šta se od njega očekuje.

Ono što treba da uradite jeste da ignorišite psa kada skače i nagrađujte ga kada je miran. Takođe, možete koristiti komande poput “sedi” ili “dođi” kako biste preusmerili njegovu pažnju.

Nagradite svog psa!

Umesto kažnjavanja psa kada skače, fokusirajte se na nagrađivanje željenog ponašanja. Na primer, ako želite da vaš pas sedi kada vam prilazi, nagradite ga poslasticom ili pohvalom svaki put kada to uradi.

Ukoliko se dvoumite kakvom poslasticom biste mogli da nagradite vašeg malog prijatelja, neophodno je da se informišete šta sve sme da jede.

Krenite sa obukom na vreme!

Pravilna obuka i rana socijalizacija su ključni za sprečavanje neželjenog ponašanja, uključujući skakanje. Ako vaš pas razume osnovne komande i zna kako da se ponaša u različitim situacijama, manje je verovatno da će skakati na ljude.

Uticaj okoline na ponašanje psa

Psi su osetljivi na promene u svojoj okolini. Ako uvedete novog člana u porodicu, preselite se ili čak promenite raspored nameštaja, vaš ljubimac može reagovati skakanjem. Ovo je njegov način da izrazi nesigurnost ili uzbuđenje zbog novih stimulusa.

Reakcija na druge životinje

Ako imate više kućnih ljubimaca, skakanje vašeg psa može biti reakcija na interakciju sa drugim životinjama. Na primer, ako drugi pas u kući pokazuje dominaciju, vaš pas može skakati na vas tražeći zaštitu ili potvrdu svog statusa.

Drugim rečima, vaš ljubimac se oseća nesigurno i ovakvim ponašanjem vam pokazuje da mu je potrebna podrška.

Genetski faktori i njihov uticaj

Ponašanje psa može biti rezultat genetskih faktora. Ako su roditelji vašeg psa bili skloni skakanju ili drugim oblicima energičnog ponašanja, postoji šansa da će i vaš pas naslediti te osobine.

Nisu svi psi isti. Dok neke rase imaju prirodnu sklonost ka mirnom ponašanju, druge mogu biti energičnije i sklonije skakanju. Poznavanje karakteristika rase vašeg psa može vam pomoći da bolje razumete njegovo ponašanje i preduzmete odgovarajuće korake za obuku.

Pitanja i odgovori

Da li je skakanje pasa na vlasnike uvek znak sreće ili radosti?

Iako ovakvo ponašanje jeste često znak radosti, to nije jedini razlog zašto pas može skakati. Može biti čak i znak stresa ili anksioznosti.

Kako mogu obučiti svog psa da me pozdravi bez skakanja?

Ključ je u doslednosti i pozitivnom nagrađivanju. Kada se vratite kući, ignorirajte svog psa dok ne sedne. Kada sedne, nagradite ga pohvalom ili poslasticom. Vremenom će naučiti da sedenje donosi nagrade, dok skakanje ne.

Da li treba da koristim fizičku kaznu kako bih sprečio svog psa da skače?

Ne preporučuje se korišćenje fizičke kazne. To može dovesti do straha, anksioznosti ili agresivnog ponašanja. Umesto toga, fokusirajte se na pozitivne metode nagrađivanja i doslednost u obuci.

Da li je skakanje opasno za mog psa ili druge ljude?

Dok skakanje može biti bezopasno za mlade i zdrave pse, može predstavljati rizik za starije pse ili pse s zdravstvenim problemima. Takođe, skakanje na decu, starije osobe ili osobe koje nisu navikle na pse može dovesti do povreda.

Šta ako moj pas skače na druge ljude kada smo u šetnji?

Važno je da imate kontrolu nad svojim psom kada ste napolju. Ako vaš pas skače na druge, možete ga držati na kraćem povodcu i koristiti komande poput “sedi” ili “stani”. Takođe, razmislite o radu sa stručnjakom kako biste poboljšali ponašanje svog psa u javnosti.

Zaključak

Nakon toliko godina provedenih s Maxom, shvatila sam koliko je važno razumeti ponašanje naših prijatelja, nije sve uvek kao što izgleda. Skakanje, iako može biti izazovno, često je samo način na koji naši psi komuniciraju s nama.

Nakon otkrivanja svih ovih informacija, uspela sam napokon da uspostavim mnogo čvršći i bolji odnos sa Maxom, u kojem oboje znamo šta se od nas očekuje. Zvuči kao ogromno olakšanje, zar ne?

Nadam se da će vam ove informacije pomoći da bolje razumete svog psa i izgradite još jaču vezu s njim, baš kao što sam ja sa mojim zlatnim dečakom.