Profesionalni saveti o Basetu: Sve što trebate da znate

Baseti su prelepi psi sa neodoljivim karakteristikama. Uzgajani su za lov na male životinje poput zečeva, a njihovo poreklo je veoma interesantno. Imaju poseban temperament i zahtevaju odgovarajuću negu, ishranu i pažnju. U ovom članku ću vam predstaviti sve što trebate znati o basetima.

Ključne stvari koje treba zapamtiti:

Baseti su uzgajani za lov na male životinje i imaju prepoznatljivo poreklo.

Imaju karakterističan izgled sa kratkim nogama, dugim ušima i tužnim izrazom lica.

Temperament im je prijateljski nastrojen, odani su vlasnicima i vole društvo drugih ljudi i životinja.

Zdravlje im zahteva posebnu negu, pravilnu ishranu i redovne veterinarske preglede.

Baseti su veoma društveni psi i dobro se slažu sa drugim ljubimcima i decom.

Poreklo baseta

Baseti su pasmina pasa koja potiče iz Francuske. Naziv “baset” zapravo znači “nizak, mali”. Ova pasmina je nastala kada je mutacija u lozi pasa dovela do razvoja kratkonogog, patuljastog lovačkog psa koji je imao odličan njuh. Njihovo poreklo vodi sve do sent hubertovog psa goniča.

Prvi baseti su bili popularni među francuskom aristokratijom, koja je koristila ove pse za lov na zečeve. Kasnije su baseti postali popularni i kod običnih ljudi, zbog svoje privlačne spoljašnosti i prijateljskog i odanog temperamenta.

U 19. veku, baseti su se proširili i u Britaniju, gde su postali omiljeni kod lovaca. Kasnije su baseti stigli i u Sjedinjene Američke Države, gde su takođe stekli popularnost među ljubiteljima pasa. Danas, baseti se mogu naći širom sveta.

Primerenosti baseta u različitim zemljama

Zemlja porekla Prema podacima iz 2021. Francuska Broj registrovanih pasa: 2,500 Britanija Broj registrovanih pasa: 6,000 Sjedinjene Američke Države Broj registrovanih pasa: 10,000

Kao što se može videti iz tabele, broj baseta registrovanih u različitim zemljama varira. Francuska, kao zemlja porekla baseta, ima najmanji broj registrovanih pasa, dok su baseti najpopularniji u Sjedinjenim Američkim Državama, gde ih ima najviše.

Ova razlika u broju registrovanih pasa može biti posledica različitih trendova i preferencija ljubitelja pasa u svakoj zemlji. Bez obzira na to, baseti su prepoznati i cenjeni širom sveta zbog svog prelepog izgleda i ljubaznog temperamenta.

Karakteristike baseta

Baseti su pasmine sa prepoznatljivim karakteristikama, koje ih čine jedinstvenim i popularnim kućnim ljubimcima. Njihova veličina se kreće od 30 do 38 cm za mužjake i od 28 do 36 cm za ženke. Težina baseta se kreće od 23 do 29 kg za mužjake i od 20 do 27 kg za ženke.

Osim fizičkih karakteristika, temperament baseta je takođe vrlo važan. Baseti su po prirodi prijateljski nastrojeni, odani i vole društvo drugih ljudi i životinja. Njihova društvenost i ljubaznost čine ih izvrsnim kućnim ljubimcima, pogotovo za porodice sa decom i drugim ljubimcima.

Za održavanje zdravlja baseta, potrebna je odgovarajuća nega. Njihove duge uši trebaju redovno čišćenje kako bi se sprečile infekcije. Takođe, treba obezbediti redovne veterinarske preglede i pravilno hranjenje kako bi se održali u dobrom stanju. Baseti mogu biti skloni gojenju, pa je važno pratiti njihovu ishranu i osigurati dovoljno fizičke aktivnosti.

FAQ Koji je poreklo baseta? Baseti potiču iz Francuske i naziv baset znači “nizak, mali”. Nastali su kada je mutacija u lozi pasa razvila kratkonogog, patuljastog lovačkog psa. Prvi su bili popularni kod francuske aristokratije, a kasnije su postali popularni kod običnih ljudi. U 19. veku su se proširili i u Britaniju, a kasnije i u SAD. Koje su karakteristike baseta? Baseti imaju prepoznatljive karakteristike kao što su kratke noge, preduge uši, krupno telo i tužan izraz lica. Mužjaci imaju visinu od 30 do 38 cm, dok ženke imaju visinu od 28 do 36 cm. Mužjaci mogu težiti od 23 do 29 kg, dok ženke teže od 20 do 27 kg. Imaju prijateljski nastrojen temperament, odani su vlasnicima, vole društvo i dobro se slažu sa drugim ljudima i životinjama. Kako se treba brinuti o zdravlju baseta? Za održavanje zdravlja baseta potrebna je odgovarajuća nega i ishrana. Redovne veterinarske kontrole su važne kako bi se pravovremeno dijagnostikovali mogući zdravstveni problemi. Ishrana treba da bude uravnotežena i bogata hranljivim materijama. Takođe, treba im pružiti dovoljno fizičke aktivnosti kako bi održali kondiciju.

Везе ка изворима